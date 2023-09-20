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Суд відпустив під заставу у 53 600 грн нардепку, яка намагалася викинути хабар через паркан

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 19:30
Суд відпустив під заставу у 53 600 грн нардепку, яка намагалася викинути хабар через паркан - Фото
Людмила Марченко (Фото - Facebook Марченко)

Антикорупційний суд повідомив, що обрав чинній нардепці, яка підозрюється у зловживанні впливом, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53 600 грн. Судячи з перерахованих пунктів підозри, йдеться про Людмилу Марченко.

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Як повідомив ВАКС, народна депутатка разом із помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити рішення про дозвіл на виїзд нібито з дотриманням необхідних формальностей. Встановлено два епізоди та отримання $11 300 від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53 600 грн. Зазначається, що це є максимальний розмір застави, передбачений законом для такого злочину.

На підозрювану також покладено інші передбачені законом обов'язки, зокрема здачу на зберігання паспорта та інших документів, що дають право виїзду за кордон.

5 липня правоохоронці заявили про викриття нардепки Марченко та її помічниці під час отримання неправомірної вигоди за "допомогу" у виїзді за кордон.

НАБУ та САП також оприлюднили записи розмов підозрюваних, листування та відео, на якому нардепка Марченко намагається викинути пакунок із грошима за паркан свого будинку.

12 липня фракція Слуга народу призупинила членство нардепки Людмили Марченко, якій на день раніше разом із помічницею було повідомлено про підозру у хабарництві через справу про "допомогу" у виїзді за кордон громадянина під виглядом волонтера.

  • У серпні 2023 року НАБУ та САП викрили на отриманні неправомірної вигоди чинного народного депутата та двох його спільників за передання в оренду державної землі.
  • 13 вересня депутата Волинської обласної ради викрили на одержанні хабаря у розмірі $35 000. За даними слідства, чиновник вимагав гроші від фізичної особи за придбання земельної ділянки.
Сергій Бережний
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Слуга народукорупціязапобіжний західхабарзаставалюдмила марченко
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