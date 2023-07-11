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Хабар за виїзд із країни. Нардепка отримала підозру і намагалась позбутись грошей: відео

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11.07.2023, 21:06
Хабар за виїзд із країни. Нардепка отримала підозру і намагалась позбутись грошей: відео - Фото
Людмила Марченко (Фото - Facebook Марченко)

Народній депутатці та її помічниці оголошено про підозри через отримання хабаря у розмірі $5300 за "допомогу" у перетині кордону. Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про нардепку від Слуги народу Людмилу Марченко.

За даними слідства, депутатка та помічниця за гроші пообіцяли громадянину забезпечити дозвіл від ОВА на виїзд за кордон, а також внесення відповідних відомостей до системи "Шлях".

Нардепка і помічниця нібито організували звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА вирішила дозволити громадянину виїхати з країни як волонтеру.

Коли дозвіл було отримано, за даними правоохоронців, помічниця нардепки зустрілася з громадянином та отримала від нього другу частину хабаря – $2800.

Оприлюднено також записи розмов підозрюваних, листування і відео:

  • 5 липня у ДПСУ заявили, що посилюють перевірку осіб, зареєстрованих у системі "Шлях", щодо законності їхніх підстав для перетину державного кордону.
  • Того ж дня правоохоронці заявили про викриття нардепки та її помічниці під час отримання неправомірної вигоди за "допомогу" у виїзді за кордон. Проводились обшуки.
Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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НАБУСлуга народукорупціяСАПхабархабарництвовиїзд за кордоншляхлюдмила марченко
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