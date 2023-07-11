Взятка за выезд из страны. Нардеп получила подозрение, пыталась избавиться от денег: видео

Народному депутату и ее помощнице объявлено о подозрениях из-за получения взятки в размере $5300 за "помощь" в пересечении границы. Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нардепе от Слуги народа Людмиле Марченко.

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По данным следствия, депутат и помощница за деньги пообещали гражданину обеспечить разрешение от ОВА на выезд за границу, а также внесение соответствующих сведений в систему "Шлях".

Нардеп и помощница якобы организовали обращение благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА приняла решение разрешить гражданину выехать из страны в качестве волонтера.

Когда разрешение было получено, по данным правоохранителей, помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть взятки – $2800.

Обнародованы также записи разговоров подозреваемых, переписка и видео:

5 июля в ГПСУ заявили, что ужесточают проверку лиц, зарегистрированных в системе "Шлях", относительно законности их оснований для пересечения государственной границы.

В тот же день правоохранители заявили о разоблачении нардепа и ее помощницы на получении неправомерной выгоды за "помощь" в выезде за границу. Проводились обыски.

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