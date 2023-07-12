"Слуги" призупинили членство нардепки, яку підозрюють в отриманні $5300 за виїзд із країни

Фракція Слуга народу призупинила членство нардепки Людмили Марченко, яка вчора разом зі своєю помічницею отримала повідомлення про підозру у хабарництві через справу про "допомогу" у виїзді за кордон громадянина під виглядом волонтера. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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"Членство Людмили Марченко у фракції політичної партії Слуга народу призупинено. Рішення про її виключення буде ухвалено на найближчому засіданні фракції", – повідомив Арахамія.

Вчора нардепці Марченко та її помічниці були оголошені підозри через отримання хабаря у розмірі $5300 за "допомогу" у перетині кордону.

НАБУ і САП також оприлюднили записи розмов підозрюваних, листування і відео. На останніх кадрах нардепка Марченко намагається викинути гроші за паркан свого будинку.

5 липня правоохоронці заявили про викриття нардепки Марченко та її помічниці під час отримання неправомірної вигоди за "допомогу" у виїзді за кордон. Проводились обшуки.

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