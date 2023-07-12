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"Слуги" приостановили членство нардепа, подозреваемой в получении $5300 за выезд из страны

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 17:54
Людмила Марченко (Фото - Facebook Марченко)

Фракция Слуга народа приостановила членство нардепа Людмилы Марченко, которая вчера вместе со своей помощницей получила сообщение о подозрении во взяточничестве из-за дела о "помощи" в выезде за границу гражданина под видом волонтера. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии Слуга народа приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", – сообщил Арахамия.

Вчера нардепу Марченко и ее помощнице были объявлены подозрения из-за получения взятки в размере $5300 за "помощь" в пересечении границы.

НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров подозреваемых, переписку и видео. На последних кадрах нардеп Марченко пытается выбросить деньги за забор своего дома.

  • 5 июля правоохранители заявили о разоблачении нардепа Марченко и ее помощницы во время получения неправомерной выгоды за "помощь" в выезде за границу. Проводились обыски.
Оксана Житнюк
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