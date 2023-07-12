"Слуги" приостановили членство нардепа, подозреваемой в получении $5300 за выезд из страны

Фракция Слуга народа приостановила членство нардепа Людмилы Марченко, которая вчера вместе со своей помощницей получила сообщение о подозрении во взяточничестве из-за дела о "помощи" в выезде за границу гражданина под видом волонтера. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии Слуга народа приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", – сообщил Арахамия.

Вчера нардепу Марченко и ее помощнице были объявлены подозрения из-за получения взятки в размере $5300 за "помощь" в пересечении границы.

НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров подозреваемых, переписку и видео. На последних кадрах нардеп Марченко пытается выбросить деньги за забор своего дома.

5 июля правоохранители заявили о разоблачении нардепа Марченко и ее помощницы во время получения неправомерной выгоды за "помощь" в выезде за границу. Проводились обыски.

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