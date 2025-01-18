Нардеп Бондарєв організував переправлення знайомих за кордон – джерело

Костянтин Бондарєв (Фото: Facebook політика)

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття народного депутата, котрий, за даними слідства, організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про нардепа від Батьківщини Костянтина Бондарєва.

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Правоохоронці стверджують, що з липня 2022 року політик надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби щодо надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які буцімто мали супроводжувати нардепа за кордоном.

ДБР задокументувало 23 випадки, коли на підставі листів від обранця 18 чоловіків призовного віку перетнули кордон без самого нардепа, оскільки він під час цього або вже перебував за межами України, або не виїжджав з неї взагалі.

Відомство зауважує: іноді для закордонних поїздок нардепу було потрібно одночасно до п'яти водіїв, а троє з таких "драйверів" взагалі не повернулися до України.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

За матеріалами ДБР, Офіс генерального прокурора повідомив нардепу про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні.

Максимально йому загрожує сім років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Також нардепу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Цей документ подадуть для розгляду слідчим суддею.

Правоохоронці повідомили про обшуки в обранця та людей, які за цією схемою виїжджали за кордон.

Співбесідник LIGA.net повідомив, що підозрюваним у справі є обранець Бондарєв. Нардеп трьох скликань від Батьківщини, востаннє він обрався до Ради під час виборів 2019 року й був під номером 14 у партійному списку. Також Бондарєв є членом парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури, головою підкомітету з питань трубопровідного транспорту.

У липні 2023 року правоохоронці заявили про викриття нардепки від Слуги народу Марченко та її помічниці під час отримання хабаря у $5300 за "допомогу" у виїзді за кордон.

НАБУ та САП також оприлюднили записи розмов підозрюваних, листування та відео, на якому нардепка Марченко намагається викинути пакунок із грошима за паркан свого будинку. Фракція СН призупинила членство Марченко.

У вересні Антикорупційний суд повідомив, що обрав Марченко запобіжний захід у вигляді застави розміром 53 600 грн.