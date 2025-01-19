Адвокат зі спільниками вивезли понад 100 ухилянтів за кордон – СБУ про нові схеми

Спецслужба заявила, що у Києві до злочинної групи входив командир одного з добровольчих формувань, який укладав фіктивні контракти на службу в ЗСУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що за два дні разом із Нацполіцією ліквідувала 10 схем для ухилянтів у різних областях.

Спецслужба заявила, що вдалося затримати усіх організаторів оборудок.

За даними слідства, фігуранти продавали військовозобов'язаним підроблені медичні довідки або організовували їх переправлення за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Зокрема, підозру отримав адвокат: стверджується, що той разом зі спільниками переправив за кордон понад 100 військовозобов'язаних, чиї дані вносилися до списків волонтерських організацій.

СБУ заявляє про наступні викриті схеми:

→ на Буковині вдалося нейтралізувати угруповання, яке допомагало призовникам втекти гірськими стежками до сусідньої країни Європейського союзу (після отримання замовлення фігуранти забирали клієнтів в обумовленому місті біля кордону, а потім показували їм прихований "маршрут");

→ у Чернівцях затримано депутата Селятинської громади та двох спільників, котрі так само виводили ухилянтів за кордон лісовими ділянками та водоймами;

→ на Житомирщині затримано директора місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, котрий продавав військовозобов'язаним підроблені довідки щодо "поганого" стану здоров'я;

→ у Києві викрито злочинну групу, до якої входив командир одного з добровольчих формувань: він допомагав своїм "клієнтам" уникнути мобілізації – укладав із ними фіктивний контракт про проходження служби у ЗСУ;

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

→ у Черкаській області "на гарячому" затримали колишнього начальника відділу Звенигородського райвійськкомату, котрий намагався списати з військового обліку потенційного призовника, а також затримано колишню посадовицю військово-лікарської комісії, яка підробляла призовникам медичні документи про інвалідність;

→ на Вінниччині викрито дві "схеми" та затримано чотирьох місцевих, котрі за гроші пропонували військовозобов'язаним втікати до сусідньої країни;

→ у Львівській області викрито чиновника Яворівського районного територіального центру комплектування, який заробляв на військовозобов'язаних, підроблюючи їхні облікові дані як непридатних до служби.

Загалом правоохоронці повідомили про підозри за сімома статтями Кримінального кодексу.

Максимально фігурантам загрожує 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ