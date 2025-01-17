Нацполіція одночасно проводить понад 200 обшуків щодо незаконного перетину кордону
Фото: Нацполіція

Національна поліція вранці 17 січня проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

Зазначається, що ці порушення здійснюються через шахрайство, підробку документів, злам електронних реєстрів і підкуп посадовців.

Поліція разом з Офісом генпрокурора проводить обшуки у 19 регіонах України в осіб, причетних до незаконних дій.

Поліція обіцяє подробиці згодом.

Читайте також
Голова Мін'єдності: Україна пропонує чоловікам за кордоном роботу в оборонці з бронюванням
війнаобшукивиїзд за кордон