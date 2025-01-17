Нацполіція одночасно проводить понад 200 обшуків щодо незаконного перетину кордону

Минулого тижня правоохоронці вже вручили 60 підозр у схемах з незаконним перетином кордону для чоловіків

Фото: Нацполіція

Національна поліція вранці 17 січня проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

Зазначається, що ці порушення здійснюються через шахрайство, підробку документів, злам електронних реєстрів і підкуп посадовців.

Поліція разом з Офісом генпрокурора проводить обшуки у 19 регіонах України в осіб, причетних до незаконних дій.

Поліція обіцяє подробиці згодом.

Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців, які незаконно переправляли українців за кордон.

11 січня 2025 року Нацполіція повідомила про 60 підозр у схемах з незаконним перетином кордону для чоловіків.