Нацполіція одночасно проводить понад 200 обшуків щодо незаконного перетину кордону
Національна поліція вранці 17 січня проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.
Зазначається, що ці порушення здійснюються через шахрайство, підробку документів, злам електронних реєстрів і підкуп посадовців.
Поліція разом з Офісом генпрокурора проводить обшуки у 19 регіонах України в осіб, причетних до незаконних дій.
Поліція обіцяє подробиці згодом.
- Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців, які незаконно переправляли українців за кордон.
- 11 січня 2025 року Нацполіція повідомила про 60 підозр у схемах з незаконним перетином кордону для чоловіків.