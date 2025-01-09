Голова Мін'єдності: Україна пропонує чоловікам за кордоном роботу в оборонці з бронюванням

Олексій Чернишов (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Українським чоловікам, які перебувають за кордоном, готові надати роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від військової служби. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він підкреслив, що це рішення громадяни мають ухвалювати виключно самостійно, а держава його тільки "вітає".

"У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців", – сказав Чернишов.

За його словами, фахівці наразі необхідні в оборонній галузі, військово-промисловій та інших. А подібні центри вакансій зможуть заохочувати чоловіків вибирати "свій професійний шлях в Україні".

"Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь. Якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати", – сказав міністр.

Однак він додав, що переважно чоловіки мають саме захищати Україну зараз.

24 грудня у Мін'єдності повідомили, що 50% чоловіків готові повернутися в Україну, якщо буде зрозуміло з бронюванням.

23 грудня перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже прибув до України.

27 грудня Уряд дозволив бронювати священників від мобілізації.