Уряд дозволив бронювати священників від мобілізації
Священник (Фото: ЕРА/OLEG PETRASYUK)

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, згідно з якими тепер "бронь" можуть отримати священнослужителі. Про це йдеться у постанові № 1498 від 26 грудня.

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Згідно з постановою, бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затверджених Державною службою з етнополітики та свободи совісті.

Зазначається, що релігійні організації не зобов’язані дотримуватись вимоги щодо середньої заробітної плати для установ, які планують бронювати своїх співробітників.

Для інших підприємств ця зарплата має бути щонайменше 20 000 грн.

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