Уряд дозволив бронювати священників від мобілізації

Релігійні організації звільнено від вимог щодо середньої зарплати та обмежень на частку військовозобов’язаних у штаті

Священник (Фото: ЕРА/OLEG PETRASYUK)

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, згідно з якими тепер "бронь" можуть отримати священнослужителі. Про це йдеться у постанові № 1498 від 26 грудня.

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Згідно з постановою, бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затверджених Державною службою з етнополітики та свободи совісті.

Зазначається, що релігійні організації не зобов’язані дотримуватись вимоги щодо середньої заробітної плати для установ, які планують бронювати своїх співробітників.

Для інших підприємств ця зарплата має бути щонайменше 20 000 грн.

З 1 грудня 2024 року в Україні оновили систему бронювання військовозобов'язаних.

20 грудня повідомлялося, що через оновлення державних реєстрів у Дії тимчасово не працює частина сервісів.