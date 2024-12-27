Правительство разрешило бронировать священников от мобилизации

Религиозные организации освобождены от требований к средней зарплате и ограничениям на долю военнообязанных в штате

Священник (Фото: ЕРА/OLEG PETRASYUK)

Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и в военное время, согласно которым теперь "бронь" могут получить священнослужители. Об этом говорится в постановлении №1498 от 26 декабря.

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Согласно постановлению, бронированию подлежат священнослужители по перечню должностей, утвержденных Государственной службой по этнополитике и свободе совести.

Религиозные организации не обязаны соблюдать требования относительно средней заработной платы для учреждений, которые планируют бронировать своих сотрудников.

Для других предприятий эта зарплата должна быть не менее 20 000 грн.

С 1 декабря 2024 года в Украине обновили систему бронирования военнообязанных.

20 декабря сообщалось, что из-за обновления государственных реестров в Дии временно не работает часть сервисов.