В "Дии" снова работает бронирование от мобилизации

В настоящее время идет работа над восстановлением бронирования для филиалов компаний и для конечных бенефициаров, заявила Юлия Свириденко

"Дия" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

На едином портале государственных услуг "Дия" восстановили функцию бронирования от мобилизации. Об этом сообщили вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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"Восстановили услугу на портале, так что вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро", — написал Федоров.

Он добавил, что "Дия" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, и проверяет соответствие требованиям.

"Подаете заявление и ждете 72 часа, далее ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя", – заявил чиновник.

Свириденко добавила, что после кибератаки россиян некоторые услуги были недоступны, но их работа постепенно возобновляется.

По-прежнему забронировать работника можно удобно и быстро:

→ регистрируйтесь и авторизуйтесь в электронном кабинете на портале "Дия";

→ в разделе "Услуги" выберите "Бронирование работников";

→ проверьте данные о вашей компании;

→ заполните данные о работниках, которых бронируете;

→ подпишите документы и готово.

В настоящее время идет работа над восстановлением бронирования для филиалов компаний и для конечных бенефициаров, подчеркнула Свириденко.

Фото: Министерство экономики

С 1 декабря 2024 года в Украине обновили систему бронирования военнообязанных.

20 декабря сообщалось, что из-за обновления государственных реестров в "Дии" временно не работает часть сервисов.