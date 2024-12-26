У Дії знову працює бронювання від мобілізації

Наразі триває робота над відновленням бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів, заявила Юлія Свириденко

"Дія" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

На єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили функцію бронювання від мобілізації. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", – написав Федоров.

Він додав, що Дія сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам.

"Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника", – заявив урядовець.

Свириденко додала, що після кібератаки росіян деякі послуги були недоступні, але їхня робота поступово відновлюється.

Як і раніше забронювати працівника можна зручно та швидко:

→ реєструйтеся та авторизуйтеся в електронному кабінеті на порталі "Дія";

→ у розділі "Послуги" оберіть "Бронювання працівників";

→ перевірте дані про вашу компанію;

→ заповніть дані про працівників, яких бронюєте;

→ підпишіть документи й готово.

Наразі триває робота над відновленням бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів, наголосила Свириденко.

Фото: Міністерство економіки

З 1 грудня 2024 року в Україні оновили систему бронювання військовозобов'язаних.

20 грудня повідомлялося, що через оновлення державних реєстрів у Дії тимчасово не працює частина сервісів.