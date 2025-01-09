Глава Минединства: Украина предлагает мужчинам за рубежом работу в оборонке с бронью

Чернышов сообщил, что в настоящее время Украина испытывает дефицит специалистов, в частности в сфере обороны

Алексей Чернышев (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Находящимся за рубежом украинским мужчинам готовы предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием от военной службы. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что это решение граждане должны принимать исключительно самостоятельно, а государство его только "приветствует".

"У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и стране пребывания украинцев", – сказал Чернышов.

По его словам, специалисты сейчас необходимы в оборонной отрасли, военно-промышленной и других. А подобные центры вакансий смогут поощрять мужчин выбирать свой профессиональный путь в Украине.

"Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят принести пользу. Если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист – и для того действует определенный механизм, его нужно просто использовать", – сказал министр.

Однако он добавил, что преимущественно мужчины должны именно защищать Украину сейчас.

24 декабря в Минединстве сообщили, что 50% мужчин готовы вернуться в Украину, если будет ясно с бронированием.

23 декабря первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, уже прибыло в Украину.

27 декабря Правительство разрешило бронировать священников от мобилизации.