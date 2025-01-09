Глава Минединства: Украина предлагает мужчинам за рубежом работу в оборонке с бронью
Находящимся за рубежом украинским мужчинам готовы предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием от военной службы. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил министр национального единства Украины Алексей Чернышов.
Он подчеркнул, что это решение граждане должны принимать исключительно самостоятельно, а государство его только "приветствует".
"У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и стране пребывания украинцев", – сказал Чернышов.
По его словам, специалисты сейчас необходимы в оборонной отрасли, военно-промышленной и других. А подобные центры вакансий смогут поощрять мужчин выбирать свой профессиональный путь в Украине.
"Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят принести пользу. Если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист – и для того действует определенный механизм, его нужно просто использовать", – сказал министр.
Однако он добавил, что преимущественно мужчины должны именно защищать Украину сейчас.
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