Минединства: 50% мужчин готовы вернуться в Украину, если будет ясно с бронированием

Алексей Чернышов (Фото: Facebook)

Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину даже до завершения войны, при решении вопроса с бронированием. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил вице-премьер-министр и министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так – как оно есть", – сказал он.

В связи с этим, по словам Чернышева, в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за рубежом планируется предоставлять услуги по трудоустройству в Украине, а также помогать в вопросах мобилизации и оформления военно-учетных документов.