Сибига: Разногласий между МИД и Минединства нет, они имеют разные задачи

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Разногласий между Министерством иностранных дел и вновь созданным Министерством национального единства нет, ведь они имеют разные задачи. Об этом в интервью LB сообщил глава МИД Андрей Сибига.

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Глава дипломатии убежден в налаженном взаимодействии с новым министерством. Он уже контактировал с министром национального единства Алексеем Чернышовым по поводу взаимодействия.

"Никаких разногласий нет и не будет, потому что у нас разные задачи", — подчеркнул Сибига.

По его словам, МИД через консульскую службу сфокусирован на защите законных прав и интересов находящихся за рубежом украинцев. Сибига напомнил, что на сегодняшний день 7,5 млн украинцев находятся за границей.

"Поэтому должны обеспечить надлежащую их защиту и консульские услуги, прежде всего документы. И мы в короткой перспективе выйдем с существенными инновациями на этом треке, чтобы упростить, дебюрократизировать много процессов для граждан Украины за рубежом, чтобы они чувствовали эту связь, чтобы они чувствовали опеку своего государства", – подчеркнул он.

А новое министерство, по словам Сибиги, будет фокусироваться на создании надлежащих условий для возвращения украинцев домой: и условий внутри государства, и соответствующей мотивации, чтобы такие решения принимали украинцы за рубежом. Ну и здесь одним из шагов будет принятие закона о двойном гражданстве, чтобы люди не теряли связи со своей страной, резюмировал министр.