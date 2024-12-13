Сибига: Разногласий между МИД и Минединства нет, они имеют разные задачи
Разногласий между Министерством иностранных дел и вновь созданным Министерством национального единства нет, ведь они имеют разные задачи. Об этом в интервью LB сообщил глава МИД Андрей Сибига.
Глава дипломатии убежден в налаженном взаимодействии с новым министерством. Он уже контактировал с министром национального единства Алексеем Чернышовым по поводу взаимодействия.
"Никаких разногласий нет и не будет, потому что у нас разные задачи", — подчеркнул Сибига.
По его словам, МИД через консульскую службу сфокусирован на защите законных прав и интересов находящихся за рубежом украинцев. Сибига напомнил, что на сегодняшний день 7,5 млн украинцев находятся за границей.
"Поэтому должны обеспечить надлежащую их защиту и консульские услуги, прежде всего документы. И мы в короткой перспективе выйдем с существенными инновациями на этом треке, чтобы упростить, дебюрократизировать много процессов для граждан Украины за рубежом, чтобы они чувствовали эту связь, чтобы они чувствовали опеку своего государства", – подчеркнул он.
А новое министерство, по словам Сибиги, будет фокусироваться на создании надлежащих условий для возвращения украинцев домой: и условий внутри государства, и соответствующей мотивации, чтобы такие решения принимали украинцы за рубежом. Ну и здесь одним из шагов будет принятие закона о двойном гражданстве, чтобы люди не теряли связи со своей страной, резюмировал министр.
- 20 августа Зеленский анонсировал создание институции, которая будет объединять граждан страны за границей и будет способствовать противодействию российским нарративам.
- Впоследствии Зеленский заявил, что так называемое Министерство единства планируется создать для того, чтобы способствовать возвращению украинцев на родину.
- 3 декабря Верховная Рада назначила Чернышова министром национального единства. Впоследствии Шмыгаль уточнил, что правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства.