Сибіга: Розбіжностей між МЗС і Мін’єдності немає, вони мають різні завдання

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Розбіжностей між Міністерством закордонних справ і новоствореним Міністерством національної єдності немає, адже вони мають різні завдання. Про це в інтерв’ю LB повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Глава дипломатії переконаний у налагодженій взаємодії з новоствореним міністерством. Він вже контактував з міністром національної єдності Олексієм Чернишовим щодо взаємодії.

"Жодних розбіжностей немає і не буде, тому що в нас різні завдання", – наголосив Сибіга.

За його словами, МЗС через консульську службу сфокусоване на захисті законних прав й інтересів українців, які перебувають за кордоном. Сибіга нагадав, що на сьогодні 7,5 млн українців — за кордоном.

"Тому повинні забезпечити належний їхній захист і консульські послуги, передусім документи. І ми в короткій перспективі вийдемо із суттєвими інноваціями на цьому треку, щоб спростити, дебюрократизувати багато процесів для громадян України за кордоном, щоб вони відчували цей зв'язок, щоб вони відчували опіку своєї держави", – наголосив він.

А нове міністерство, за словами Сибіги, фокусуватиметься на створенні належних умов для повернення українців додому: і умов усередині держави, і відповідної мотивації, щоб такі рішення ухвалювали українці за кордоном. Ну і тут одним з кроків також буде прийняття закону про подвійне громадянство, щоб люди не втрачали зв'язку зі своєю країною, резюмував міністр.