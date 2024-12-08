Клімкін – про Міністерство національної єдності: Я поки що дуже скептичний

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що у нього є скепсис щодо того, чи спрацює Міністерство національної єдності. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

Ексміністр вважає, що Україні необхідна структура, яка б опікувалася глобальним українством.

"Ми вже фактично маємо стільки ж українців за кордоном, скільки й на наших історичних територіях. Можливо, цей баланс буде далі погіршуватися, і ми станемо як вірмени чи ірландці. Я звичайно не проводжу історичних паралелей. У нас складно поки що виходить, якщо відверто сказати, зовсім не виходить, комунікувати, мобілізувати тих, хто за кордоном, створювати українську емоцію", – заявив Клімкін.

На його думку, це не стосується всіх, однак за кордоном "правильна і дуже класна емоція" є у дуже невеликої меншості. А от мобілізувати, утримувати й розвивати ідентичність поки під "великими питанням", наголосив Клімкін.

"Якщо нове міністерство до цього докладеться – це буде класна історія. Але треба почати з українцями, які там [за кордоном], дуже відвертий і дуже чесний діалог. З розумінням, а що, як? А що може зробити держава? А що можуть зробити вони? В чому, власне, може бути співпраця", – додав ексміністр.

Він заявив, що це міністерство точно не має займатися тільки тим, що називається "повернення". Повернення – це рішення кожного, ми демократична країна і не можемо примушувати когось, наголосив колишній урядовець.

"Від того, як воно запрацює, як люди будуть довіряти, так складеться доля цього міністерства. Якщо перші місяці його роботи якось не генерують сенс довіри, сенс чесної розмови, то скоріше за все, це міністерство буде далі петляти без чіткої місії, без чіткої візії", – зазначив Клімкін.

На його думку, починати роботу міністерства потрібно не з політичних гасел, а з чіткого формулювання: що таке місія цього міністерства, яка його візія, які ресурси в це готові вкласти, які будуть форми взаємодії з українцями тощо.

"На ці всі питання відповіді у нас немає. Але питань, як кажуть, дах і вище. Тобто навіть з погляду логіки, а що ми будемо робити – ідентичність, подвійне громадянство, можливість страхування, можливість дуже багатьох юридичних аспектів, як буде складатися взаємодія з іншими державними органами. Поки що на це якихось зрозумілих відповідей немає. Тому я поки що дуже скептичний", – резюмував Клімкін.