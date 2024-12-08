Климкин – о Министерстве национального единства: Я пока очень скептичен

Павел Климкин считает, что министерство точно не должно заниматься только тем, что называется "возвращение"

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что у него есть скепсис относительно того, сработает ли Министерство национального единства. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

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Экс-министр считает, что Украине необходима структура, которая бы заботилась о глобальном украинстве.

"Мы уже фактически имеем столько же украинцев за границей, сколько и на наших исторических территориях. Возможно, этот баланс будет дальше ухудшаться, и мы станем как армяне или ирландцы. Я конечно не провожу исторических параллелей. У нас сложно пока что получается, если откровенно сказать, совсем не получается, коммуницировать, мобилизовать тех, кто за границей, создавать украинскую эмоцию", – заявил Климкин.

По его мнению, это не касается всех, однако за границей "правильная и очень классная эмоция" есть у очень небольшого меньшинства. А вот мобилизовать, удерживать и развивать идентичность пока под "большими вопросами", подчеркнул Климкин.

"Если новое министерство к этому приложит усилия – это будет классная история. Но надо начать с украинцами, которые там [за границей], очень откровенный и очень честный диалог. С пониманием, а что, как? А что может сделать государство? А что могут сделать они? В чем, собственно, может быть сотрудничество", – добавил экс-министр.

Он заявил, что это министерство точно не должно заниматься только тем, что называется возвращением. Возвращение – это решение каждого, мы демократическая страна и не можем принуждать кого-то, подчеркнул бывший чиновник.

"От того, как оно заработает, как люди будут доверять, так сложится судьба этого министерства. Если первые месяцы его работы как-то не генерируют смысл доверия, смысл честного разговора, то скорее всего это министерство будет дальше петлять без четкой миссии, без четкого видения", — отметил Климкин.

По его мнению, начинать работу министерства нужно не с политических лозунгов, а с четкой формулировки: что такое миссия этого министерства, какое его видение, какие ресурсы в это готовы вложить, какие будут формы взаимодействия с украинцами и тому подобное.

"На эти все вопросы ответа у нас нет. Но вопросов, как говорится, крыша и выше. То есть даже с точки зрения логики, а что мы будем делать – идентичность, двойное гражданство, возможность страхования, возможность очень многих юридических аспектов, как будет складываться взаимодействие с другими государственными органами. Пока что на это понятных ответов нет. Поэтому я пока очень скептичен", – резюмировал Климкин.