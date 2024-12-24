Мін'єдності: 50% чоловіків готові повернутися в Україну, якщо буде зрозуміло з бронюванням

Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися, заявив Олексій Чернишов

Олексій Чернишов (Фото: Facebook)

Половина чоловіків призовного віку готові повернутися до України навіть до завершення війни, за умови розв'язання питання з бронюванням. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

"50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде розв'язано питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є", – сказав він.

У зв’язку з цим, за словами Чернишова, у майбутніх "Хабах єдності" (Unity Hub) за кордоном планується надавати послуги з працевлаштування в Україні, а також допомагати у питаннях мобілізації та оформленні військово-облікових документів.