Національна поліція заявила про проведення понад 600 обшуків по Україні та оголошення понад 60 підозр щодо незаконного переправлення людей через державний кордон.

Правоохоронці стверджують, що за одну добу ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 областях.

Зокрема, йдеться про переправлення людей поза пунктами пропуску, підробку документів про стан здоров'я, фіктивні внесення даних до інформаційної системи "Шлях" та інші схеми.

Серед фігурантів Нацполіція називає керівників лікарень різного рівня, посадовців територіальних центрів комплектування, медико-соціальних експертних та військово-лікарських комісій, а також цивільних осіб.

"Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон", – пояснюють правоохоронці.

За їхніми даними, серед найпопулярніших пропозицій був перетин кордону поза межами пунктів пропуску: лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.

Нацполіція додає: потенційних "клієнтів" фігуранти підшукували через знайомих та закриті Telegram-канали, коштували такі "послуги" від $5000 до $22 000 (залежно від способу незаконного перетину кордону), а отримані кошти підозрювані легалізували через купівлю машин та нерухомості, у деяких випадках гроші виводили в офшори.

Правоохоронці заявили, що під час обшуків були вилучені списки переправлених людей за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброя, чорна бухгалтерія, готівка у різній валюті.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У відомстві акцентують, що серед підозрюваних є як рядові виконавці, так і організатори, зокрема керівники держустанов різного рівня.

Максимально фігурантам загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Нацполіція заявила про завершення першого етапу спецоперації, триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до таких схем.

Над викриттям спільно працювали слідчі Нацполіції, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, Державна прикордонна служба, працівники прокуратур та Офісу генерального прокурора із залученням співробітників ТЦК.

Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців, які незаконно переправляли українців за кордон.