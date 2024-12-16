Рівненський правоохоронець переправляв чоловіків до Білорусі – ДБР

Фото: ДБР

На Рівненщині місцевого правоохоронця та його товариша підозрюють в організації схеми незаконного переправляння чоловіків до Білорусі. Про підозру посадовцю повідомило Державне бюро розслідувань у тісній взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки прикордонної служби.

За даними слідства, у листопаді 2024-го до правоохоронця звернулися його знайомі з бажанням нелегально виїхати до Євросоюзу, а натомість той запропонував їм перехід до Білорусі, оскільки вважав його більш "безпечним".

Послуга коштувала $8000 з особи, а допомогти фігуранту мав місцевий житель, котрий теж був добре обізнаний з прикордонною місцевістю, пояснює ДБР.

Відомство так описує план правоохоронця: на власному авто він планував перевезти "клієнтів" із Рівного повз усі блокпости до одного з прикордонних сіл, далі до державного кордону чоловіків мав перевозити його спільник, а переходити кордон вони повинні були самостійно за наданими вказівками.

Проте, пише ДБР, 12 грудня підозрюваного вдалося затримати "на гарячому" після отримання $8000 від одного з "клієнтів".

Обидвом фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через кордон, вчиненій посадовцем із використанням службового становища за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Щонайбільше їм загрожує дев'ять років тюрми з позбавленням права обіймати посади на три роки й конфіскацією майна.

Поки що суд обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 242 000 грн застави (приблизно $5796).

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР