ОГП: У Києві лікар та працівник ТЦК отримали підозри. Допомагали чоловікам втекти за кордон

"Послуги" коштували від $6000 до $12000 з людини

Вручення підозри фігурантам справи (Фото: ОГП)

У Києві викрили лікаря та службовця військкомату, яких підозрюють у допомозі в ухиленні від мобілізації. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, колишній працівник військкомату залучив до протизаконної схеми з переправляння військовозобов’язаних за кордон чинного службовця районного територіального центра комплектування Києва та лікаря столичної лікарні.

Повідомляється, що лікар видавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник ТЦК допомагав проходити військово-лікарську комісію. В результаті військовозобов'язані отримували можливість виїхати за кордон.

Правоохоронці задокументували надання "послуг" чотирьом чоловіками, які хотіли уникнути служби в армії. Один з них вже перетнув кордон, використовуючи "тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з даними щодо виключення його з військового обліку".

Вартість "послуг" коливалася від $6000 до $12000 з людини.

Усіх трьох фігурантів підозрюють у пособництві в ухиленні від призову на військову службу. Крім цього, лікарю ще інкримінують сприяння у незаконному переправленні за кордон, колишньому працівнику ТЦК – цю ж саму статтю разом з одержанням неправомірної вигоди.

Підозрюваним вже обрані запобіжні заходи.