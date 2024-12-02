ОГП: У Києві лікар та працівник ТЦК отримали підозри. Допомагали чоловікам втекти за кордон
У Києві викрили лікаря та службовця військкомату, яких підозрюють у допомозі в ухиленні від мобілізації. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, колишній працівник військкомату залучив до протизаконної схеми з переправляння військовозобов’язаних за кордон чинного службовця районного територіального центра комплектування Києва та лікаря столичної лікарні.
Повідомляється, що лікар видавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник ТЦК допомагав проходити військово-лікарську комісію. В результаті військовозобов'язані отримували можливість виїхати за кордон.
Правоохоронці задокументували надання "послуг" чотирьом чоловіками, які хотіли уникнути служби в армії. Один з них вже перетнув кордон, використовуючи "тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з даними щодо виключення його з військового обліку".
Вартість "послуг" коливалася від $6000 до $12000 з людини.
Усіх трьох фігурантів підозрюють у пособництві в ухиленні від призову на військову службу. Крім цього, лікарю ще інкримінують сприяння у незаконному переправленні за кордон, колишньому працівнику ТЦК – цю ж саму статтю разом з одержанням неправомірної вигоди.
Підозрюваним вже обрані запобіжні заходи.
- 20 листопада у ДБР повідомили, що війська поповнюються тими, хто купував собі "білі білети". Вже шість чоловіків проходять службу.
- 22 листопада стало відомо, що на Рівненщині викрили нову схему для втечі за кордон.
- Також повідомлялося, що посадовиця ТЦК та лікарі відправляли "лікуватися" ухилянтів на Закарпатті.