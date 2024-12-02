ОГП: В Киеве врач и работник ТЦК получили подозрения. Помогали мужчинам бежать за границу
В Киеве разоблачили врача и служащего военкомата, подозреваемых в помощи в уклонении от мобилизации. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, бывший работник военкомата привлек к противозаконной схеме по переправке военнообязанных за границу действующего служащего районного территориального центра комплектования Киева и врача столичной больницы.
Сообщается, что врач выдавал мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник ТЦК помогал проходить военно-врачебную комиссию. В результате военнообязанные получали возможность уехать за границу.
Правоохранители задокументировали предоставление "услуг" четырем мужчинам, которые хотели избежать службы в армии. Один из них уже пересек границу, используя "временное удостоверение военнообязанного с данными по исключению его из военного учета".
Стоимость "услуг" колебалась от $6000 до $12 000 с человека.
Все три фигуранта подозреваются в пособничестве в уклонении от призыва на военную службу. Кроме этого врачу еще инкриминируют содействие в незаконной переправке за границу, бывшему работнику ТЦК – эту же статью вместе с получением неправомерной выгоды.
Подозреваемым уже избраны меры пресечения.
- 20 ноября в ДБР сообщили, что войска пополняются теми, кто покупал себе "белые билеты". Уже шесть мужчин проходят службу.
- 22 ноября стало известно, что в Ровенской области разоблачили новую схему для бегства за границу.
- Также сообщалось, что служащая ТЦК и врачи отправляли "лечиться" уклонявшихся в Закарпатье.