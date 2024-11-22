"Прятали в разных домах". На Ровенщине разоблачили новую схему для побега за границу
Правоохранители заявили о разоблачении новой незаконной схемы для пересечения границы в Ровенской области, сообщила областная прокуратура.
Подозрение получили двое жителей Варасского района – по данным следствия, они организовали незаконную переправку людей через границу по предварительному сговору и по корыстным мотивам.
Прокуратура пишет, что задержанные подыскивали клиентов среди военнообязанных мужчин и за $3500 предлагали переправить их за границу вне официальных пунктов пропуска.
Правоохранители отмечают: фигурантов разоблачили и задержали, когда они организовывали побег трех клиентов – для конспирации они перевозили мужчин разными машинами, мотоциклами, а также прятали их перед "отправкой" за границу в нескольких домах.
Максимально подозреваемым грозит девять лет тюрьмы с конфискацией, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года. Фигурантам избраны меры пресечения – содержание под стражей.
Расследование проводят сотрудники Службы безопасности Украины.
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