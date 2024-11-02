Из-за схем с уклонистами от системы "Шлях" отключили 223 перевозчика

Начато почти 1500 уголовных производств, объявлено о подозрении почти 1700 лицам, сообщили в ГПСУ

Иллюстративное фото: Западное региональное управление ГПСУ

223 перевозчика были исключены из системы "Шлях" из-за схем с вывозом уклонистов за границу, сообщила Государственная пограничная служба.

В ведомстве отметили, что большинство уголовных нарушений на границе сейчас связано с нелегальными системами выезда для мужчин призывного возраста.

"С начала введения в Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система "Шлях". По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались в Украину", – отметили в ГПСУ.

В целом Укртрансбезопасность с начала полномасштабного вторжения РФ отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика за нарушения по пересечению границы военнообязанными (202 лицензиатов исключили по материалам ГПСУ).

С начала года подразделения ведомства направили в милицию более 2000 сообщений об обнаружении признаков правонарушений по незаконной переправке лиц через границу и подлог документов.

По таким статьям начато почти 1500 уголовных производств, объявлено о подозрении почти 1700 лицам – суды вынесли более 220 обвинительных приговоров, почти 100 из них связаны с незаконной переправкой через границу, отметила ГПСУ.