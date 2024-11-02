Через схеми з ухилянтами від системи "Шлях" від'єднали 223 перевізників

Розпочато майже 1500 кримінальних проваджень, оголошено про підозру майже 1700 особам

Ілюстративне фото: Західне регіональне управління ДПСУ

223 перевізники були виключені з системи "Шлях" через схеми з вивезенням ухилянтів за кордон, повідомила Державна прикордонна служба.

У відомстві зазначили, що більшість кримінальних порушень на кордоні зараз пов'язані з нелегальними системами виїзду для чоловіків призовного віку.

"З початку введення в Україні воєнного стану в нелегальних схемах використовувалася система "Шлях". За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в Україну", – зазначили в ДПСУ.

Загалом Укртрансбезпека від початку повномасштабного вторгнення РФ відключила від системи "Шлях" 223 перевізників за порушення щодо перетину кордону військовозобов'язаними (202 ліцензіатів виключили за матеріалами ДПСУ).

З початку року підрозділи відомства скерували до правоохоронців понад 2000 повідомлень про виявлення ознак правопорушень з незаконного переправлення осіб через кордон та підроблення документів.

За такими статтями розпочато майже 1500 кримінальних проваджень, оголошено про підозру майже 1700 особам – суди винесли більш ніж 220 обвинувальних вироків, майже 100 з них пов'язані з незаконним переправленням через кордон, зауважила ДПСУ.