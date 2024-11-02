Через схеми з ухилянтами від системи "Шлях" від'єднали 223 перевізників
223 перевізники були виключені з системи "Шлях" через схеми з вивезенням ухилянтів за кордон, повідомила Державна прикордонна служба.
У відомстві зазначили, що більшість кримінальних порушень на кордоні зараз пов'язані з нелегальними системами виїзду для чоловіків призовного віку.
"З початку введення в Україні воєнного стану в нелегальних схемах використовувалася система "Шлях". За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в Україну", – зазначили в ДПСУ.
Загалом Укртрансбезпека від початку повномасштабного вторгнення РФ відключила від системи "Шлях" 223 перевізників за порушення щодо перетину кордону військовозобов'язаними (202 ліцензіатів виключили за матеріалами ДПСУ).
З початку року підрозділи відомства скерували до правоохоронців понад 2000 повідомлень про виявлення ознак правопорушень з незаконного переправлення осіб через кордон та підроблення документів.
За такими статтями розпочато майже 1500 кримінальних проваджень, оголошено про підозру майже 1700 особам – суди винесли більш ніж 220 обвинувальних вироків, майже 100 з них пов'язані з незаконним переправленням через кордон, зауважила ДПСУ.
- У червні за системне порушення правил перетину кордону Укртрансбезпека відключила на три місяці від системи "Шлях" шість перевізників.
- У вересні ДБР повідомило про підозру правоохоронниці з Волині: за його даними, жінка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку – і загалом так "вивезли" понад 30 ухилянтів.
- В Одеській області правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення призовників за кордон через систему "Шлях".