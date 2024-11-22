"Ховали у різних домах". На Рівненщині викрили нову схему для втечі за кордон – прокуратура
Правоохоронці заявили про викриття нової незаконної схеми для перетину кордону на Рівненщині, повідомила обласна прокуратура.
Підозру отримали двоє жителів Вараського району – за даними слідства, вони організували незаконне переправлення людей через кордон за попередньою змовою та з корисливих мотивів.
Прокуратура пише, що затримані підшукували клієнтів серед військовозобов'язаних чоловіків і за $3500 пропонували переправити їх за кордон поза офіційними пунктами пропуску.
Правоохоронці зауважують: фігурантів викрили та затримали, коли вони організовували втечу трьох клієнтів – для конспірації вони перевозили чоловіків різними машинами, мотоциклами, а також переховували їх перед "відправленням" за кордон у кількох будинках.
Максимально підозрюваним загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією, а також позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Фігурантам обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
Розслідування проводять працівники Служби безпеки України.
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