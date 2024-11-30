Зеленский: Союзники хотят снижения возраста мобилизации. Солдаты погибнут без их оружия
По словам президента Владимира Зеленского, некоторые европейские лидеры выступают за снижение мобилизационного возраста в Украине. Однако Украина не может отправлять молодых людей просто умирать, потому что не хватает западной помощи, заявил Зеленский в интервью Sky News.
"Я спросил, чего они хотят. Чтобы наши солдаты погибали без их оружия? Чтобы я мобилизовал молодых парней, но куда они пойдут? С каким оружием?" – сказал президент.
Зеленский отметил, что союзники говорят об усилении мобилизации. Однако настоящая проблема, по его словам, не снижение мобилизационного возраста, а вооружение.
Он напомнил, что Украина просила больше года назад экипировать 10 бригад Вооруженных Сил Украины. Из них Европа и США смогли оснастить всего две с половиной бригады.
- 19 ноября советник Байдена заявил, что проблемы Украины связаны с мобилизацией, а не с задержкой помощи.
- 27 ноября Reuters сообщал, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
- 29 ноября конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что Украина должна мобилизовать всю страну, если хочет победить Россию.