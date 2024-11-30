Зеленский: Союзники хотят снижения возраста мобилизации. Солдаты погибнут без их оружия

Президент отметил, что союзники до сих пор не укомплектовали 10 бригад ВСУ, о которых просила Украина

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

По словам президента Владимира Зеленского, некоторые европейские лидеры выступают за снижение мобилизационного возраста в Украине. Однако Украина не может отправлять молодых людей просто умирать, потому что не хватает западной помощи, заявил Зеленский в интервью Sky News.

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"Я спросил, чего они хотят. Чтобы наши солдаты погибали без их оружия? Чтобы я мобилизовал молодых парней, но куда они пойдут? С каким оружием?" – сказал президент.

Зеленский отметил, что союзники говорят об усилении мобилизации. Однако настоящая проблема, по его словам, не снижение мобилизационного возраста, а вооружение.

Он напомнил, что Украина просила больше года назад экипировать 10 бригад Вооруженных Сил Украины. Из них Европа и США смогли оснастить всего две с половиной бригады.