Зеленський: Партнери хочуть, щоб ми знизили вік мобілізації. Солдати загинуть без їх зброї
За словами президента Володимира Зеленського, деякі європейські лідери виступають за зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак Україна не може відправляти молодиків просто вмирати, бо бракує західної допомоги, заявив Зеленський в інтерв'ю Sky News.
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"Я спитав, чого вони хочуть. Щоб наші солдати гинули без їхньої зброї? Щоб я мобілізував молодих хлопців, але куди вони підуть? З якою зброєю?" – сказав президент.
Зеленський зазначив, що союзники кажуть про посилення мобілізації. Однак справжня проблема, за його словами, не зниження мобілізаційного віку, а озброєння.
Він нагадав, що Україна просила понад рік тому екіпірувати 10 бригад Збройних Сил України. З них Європа та США змогли оснастити лише дві с половиною бригади.
- 19 листопада радник Байдена заявив, що проблеми України пов’язані з мобілізацією, а не з затримкою допомоги.
- 27 листопада Reuters повідомляв, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.
- 29 листопада конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що Україна повинна мобілізувати всю країну, якщо хоче перемогти Росію.