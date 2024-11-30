Зеленський: Партнери хочуть, щоб ми знизили вік мобілізації. Солдати загинуть без їх зброї

Президент зазначив, що союзники й досі не укомплектували 10 бригад ЗСУ, про які просила Україна

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

За словами президента Володимира Зеленського, деякі європейські лідери виступають за зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак Україна не може відправляти молодиків просто вмирати, бо бракує західної допомоги, заявив Зеленський в інтерв'ю Sky News.

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"Я спитав, чого вони хочуть. Щоб наші солдати гинули без їхньої зброї? Щоб я мобілізував молодих хлопців, але куди вони підуть? З якою зброєю?" – сказав президент.

Зеленський зазначив, що союзники кажуть про посилення мобілізації. Однак справжня проблема, за його словами, не зниження мобілізаційного віку, а озброєння.

Він нагадав, що Україна просила понад рік тому екіпірувати 10 бригад Збройних Сил України. З них Європа та США змогли оснастити лише дві с половиною бригади.