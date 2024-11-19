Зеленський: Мобілізаційний вік не знижуватимемо, будуть мотиваційні контракти

Міністерство оборони розробить нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть служити в ЗСУ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

В Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік, заявив у Верховній Раді президент Володимир Зеленський. Водночас для осіб, які не досягли мобілізаційного віку, буде представлено контракти з мотиваційним пакетом.

"Не потрібно жодних спекуляцій – наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", – сказав Зеленський.

За його словами, міністерство оборони та військове командування працюють над новою системою контрактів для українців, які не досягли віку мобілізації, але бажають добровільно приєднатися до ЗСУ.

Це дасть можливість молодим людям долучитися до оборони, не чекаючи призову, а також забезпечить гнучкість у формуванні військових підрозділів шляхом нових контрактних можливостей.

Зеленський наголосив, що відповідні контракти будуть "мотиваційними".