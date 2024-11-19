Зеленський: Мобілізаційний вік не знижуватимемо, будуть мотиваційні контракти
В Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік, заявив у Верховній Раді президент Володимир Зеленський. Водночас для осіб, які не досягли мобілізаційного віку, буде представлено контракти з мотиваційним пакетом.
"Не потрібно жодних спекуляцій – наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", – сказав Зеленський.
За його словами, міністерство оборони та військове командування працюють над новою системою контрактів для українців, які не досягли віку мобілізації, але бажають добровільно приєднатися до ЗСУ.
Це дасть можливість молодим людям долучитися до оборони, не чекаючи призову, а також забезпечить гнучкість у формуванні військових підрозділів шляхом нових контрактних можливостей.
Зеленський наголосив, що відповідні контракти будуть "мотиваційними".
- Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- Проте раніше існувала юридична колізія, що дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.
- Ще до відповідного закону з'явилася інформація про директиву командування Сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років, це підтвердили два співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді. Також ця директива обмежила призов чоловіків віком 50+. Тепер їх можна мобілізувати винятково за окремим розпорядженням Генштабу.