Союзники кажуть знижувати мобілізаційний вік до 18, але це небезпечно – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні знижувати мобілізаційний вік до 18 років – це "небезпечно". Про це він заявив в інтерв'ю Єдиним новинам.
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За словами Зеленського, деякі західні союзники вважають правильним знизити в Україні мобілізаційний вік.
"У нас мобілізація з 25 років і ми поки що не бачимо, для чого вводити зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно", – заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що міністерство оборони має контракти, які можна укладати за власним бажанням, зокрема, у віці молодшому, ніж 25 років, і що відомство повинно пропонувати спеціальні контракти й умови.
Він також підкреслив, що сьогодні немає планів щодо мобілізації з 18 років.
- Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- Проте раніше існувала юридична колізія, що дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.
- Ще до відповідного закону з'явилася інформація про директиву командування Сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років, це підтвердили два співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді. Також ця директива обмежила призов чоловіків віком 50+. Тепер їх можна мобілізувати винятково за окремим розпорядженням Генштабу.