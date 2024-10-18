Союзники кажуть знижувати мобілізаційний вік до 18, але це небезпечно – Зеленський

Президент наголосив, що на сьогодні немає планів щодо мобілізації з 18 років

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні знижувати мобілізаційний вік до 18 років – це "небезпечно". Про це він заявив в інтерв'ю Єдиним новинам.

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За словами Зеленського, деякі західні союзники вважають правильним знизити в Україні мобілізаційний вік.

"У нас мобілізація з 25 років і ми поки що не бачимо, для чого вводити зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що міністерство оборони має контракти, які можна укладати за власним бажанням, зокрема, у віці молодшому, ніж 25 років, і що відомство повинно пропонувати спеціальні контракти й умови.

Він також підкреслив, що сьогодні немає планів щодо мобілізації з 18 років.