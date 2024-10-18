"Умова Верховної Ради". Умєров розповів, як Україна пояснює партнерам мобілізацію з 25 років
Міністр оборони Рустем Умєров визнав, що з партнерами бувають обговорення, чому Україна не мобілізує людей віком 18-25 років – їм пояснюють, що це умова Верховної Ради. Про це він повідомив на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО, передає Радіо Свобода.
"Перше, [на засіданні] про мобілізацію обговорення не було. Друге, ми не коментуємо чутки. Третє, коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми мобілізацію провели разом із парламентом [як] закон, в якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як вона стає військовозобов'язаною, як тренується, як виходить із периметра", – заявив Умєров.
Він визнав, що іноді з партнерами бувають обговорення ідеї зниження віку призову – ці держави хочуть зрозуміти, чому Україна не мобілізує людей віком 18-25 років.
Міноборони пояснює партнерам, що це умова Верховної Ради, яка і дозволила мобілізувати з 25 до 60 років, додав міністр.
Щодо того, чи зміниться мобілізаційний вік, чиновник відповів, що зараз робота йде згідно з нормами законодавства.
"І в законодавстві чітко сказано: з 25 і вище. В цьому плані, якщо є бажання когось прийти й служити своєму народу (у віці до 25 років. – Ред.), ми завжди раді"", – зазначив Умєров.
Раніше, 15 жовтня, радник очільника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що політики з демократичної та республіканської партій США "тиснуть" на президента Володимира Зеленського у питанні зниження мобілізаційного віку.
За його словами, голова держави "не продавився" й продовжує переконувати демократів та республіканців давати зброю Україні без зміни віку призову.
- Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- Проте раніше існувала юридична колізія, яка дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.
- Ще до відповідного закону з'явилася інформація про директиву командування Сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років, це підтвердили два співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді. Також ця директива обмежила призов чоловіків віком 50+. Тепер їх можна мобілізувати винятково за окремим розпорядженням Генштабу.