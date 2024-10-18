"Умова Верховної Ради". Умєров розповів, як Україна пояснює партнерам мобілізацію з 25 років

Раніше радник Єрмака заявляв про тиск двох партій США на Зеленського у питанні зниження віку призову

Рустем Умєров (Фото: Facebook посадовця)

Міністр оборони Рустем Умєров визнав, що з партнерами бувають обговорення, чому Україна не мобілізує людей віком 18-25 років – їм пояснюють, що це умова Верховної Ради. Про це він повідомив на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО, передає Радіо Свобода.

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"Перше, [на засіданні] про мобілізацію обговорення не було. Друге, ми не коментуємо чутки. Третє, коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми мобілізацію провели разом із парламентом [як] закон, в якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як вона стає військовозобов'язаною, як тренується, як виходить із периметра", – заявив Умєров.

Він визнав, що іноді з партнерами бувають обговорення ідеї зниження віку призову – ці держави хочуть зрозуміти, чому Україна не мобілізує людей віком 18-25 років.

Міноборони пояснює партнерам, що це умова Верховної Ради, яка і дозволила мобілізувати з 25 до 60 років, додав міністр.

Щодо того, чи зміниться мобілізаційний вік, чиновник відповів, що зараз робота йде згідно з нормами законодавства.

"І в законодавстві чітко сказано: з 25 і вище. В цьому плані, якщо є бажання когось прийти й служити своєму народу (у віці до 25 років. – Ред.), ми завжди раді"", – зазначив Умєров.

Раніше, 15 жовтня, радник очільника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що політики з демократичної та республіканської партій США "тиснуть" на президента Володимира Зеленського у питанні зниження мобілізаційного віку.

За його словами, голова держави "не продавився" й продовжує переконувати демократів та республіканців давати зброю Україні без зміни віку призову.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Проте раніше існувала юридична колізія, яка дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.

Ще до відповідного закону з'явилася інформація про директиву командування Сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років, це підтвердили два співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді. Також ця директива обмежила призов чоловіків віком 50+. Тепер їх можна мобілізувати винятково за окремим розпорядженням Генштабу.