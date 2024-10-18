"Условие Рады". Умеров рассказал, как Украина объясняет партнерам мобилизацию с 25 лет
Министр обороны Рустем Умеров признал, что с партнерами бывают обсуждения, почему Украина не мобилизует людей 18-25 лет – им объясняют, что это условие Верховной Рады. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО, запись опубликовали Новости.LIVE.
"Первое, [на заседании] о мобилизации обсуждения не было. Второе, мы не комментируем слухи. Третье, когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы мобилизацию провели вместе с парламентом [как] закон, в котором ясно понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра", – заявил Умеров.
Он признал, что иногда с партнерами бывают обсуждения идеи снижения возраста призыва – эти государства хотят понять, почему Украина не мобилизует людей в возрасте 18-25 лет.
Минобороны объясняет партнерам, что это условие Верховной Рады, которое и позволило мобилизовать с 25 до 60 лет, добавил министр.
Относительно того, изменится ли мобилизационный возраст, чиновник ответил, что сейчас работа идет по нормам законодательства.
"И в законодательстве четко сказано: с 25 и выше. В этом плане, если есть желание кого-нибудь прийти и служить своему народу (в возрасте до 25 лет. – Ред.), мы всегда рады", – отметил Умеров.
Ранее, 15 октября, советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что политики из демократической и республиканской партий США "давят" на президента Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста.
По его словам, глава государства "не продавился" и продолжает убеждать демократов и республиканцев давать оружие Украине без смены возраста призыва.
- Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
- Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.
- Еще до соответствующего закона появилась информация о директиве командования Сухопутных войск, которая запрещает мобилизацию ограниченно подходящих лиц в возрасте 18-25 лет, подтвердили два собеседника LIGA.net в Верховной Раде. Также эта директива ограничила призыв мужчин в возрасте 50+. Теперь их можно мобилизовать исключительно по отдельному распоряжению Генштаба.