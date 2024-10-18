"Условие Рады". Умеров рассказал, как Украина объясняет партнерам мобилизацию с 25 лет

Ранее советник Ермака заявлял о давлении двух партий США на Зеленского в вопросе снижения возраста призыва

Рустем Умеров (Фото: Facebook чиновника)

Министр обороны Рустем Умеров признал, что с партнерами бывают обсуждения, почему Украина не мобилизует людей 18-25 лет – им объясняют, что это условие Верховной Рады. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО, запись опубликовали Новости.LIVE.

"Первое, [на заседании] о мобилизации обсуждения не было. Второе, мы не комментируем слухи. Третье, когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы мобилизацию провели вместе с парламентом [как] закон, в котором ясно понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра", – заявил Умеров.

Он признал, что иногда с партнерами бывают обсуждения идеи снижения возраста призыва – эти государства хотят понять, почему Украина не мобилизует людей в возрасте 18-25 лет.

Минобороны объясняет партнерам, что это условие Верховной Рады, которое и позволило мобилизовать с 25 до 60 лет, добавил министр.

Относительно того, изменится ли мобилизационный возраст, чиновник ответил, что сейчас работа идет по нормам законодательства.

"И в законодательстве четко сказано: с 25 и выше. В этом плане, если есть желание кого-нибудь прийти и служить своему народу (в возрасте до 25 лет. – Ред.), мы всегда рады", – отметил Умеров.

Ранее, 15 октября, советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что политики из демократической и республиканской партий США "давят" на президента Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста.

По его словам, глава государства "не продавился" и продолжает убеждать демократов и республиканцев давать оружие Украине без смены возраста призыва.

Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.

Еще до соответствующего закона появилась информация о директиве командования Сухопутных войск, которая запрещает мобилизацию ограниченно подходящих лиц в возрасте 18-25 лет, подтвердили два собеседника LIGA.net в Верховной Раде. Также эта директива ограничила призыв мужчин в возрасте 50+. Теперь их можно мобилизовать исключительно по отдельному распоряжению Генштаба.