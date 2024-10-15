В США давят на Зеленского по снижению возраста призыва – советник Ермака

"Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет", – заявил Лещенко

Иллюстративное фото: Depositphotos

Политики из демократической и республиканской партий США "давят" на президента Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, глава государства "не продавился". Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

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"Американские политики из обеих партий оказывают давление на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет", – написал советник.

По его словам, американцы намекают, что только западного оружия недостаточно – и нужна мобилизация с 18 лет.

Лещенко утверждает, что Зеленский "не продавился" и продолжает убеждать демократов и республиканцев давать оружие Украине без изменения возраста призыва.

Ранее, в августе, член оборонного комитета Федор Вениславский подтверждал, что вопрос о снижении возраста мобилизации периодически поднимают партнеры Украины и оказывающие помощь.

По их мнению, именно этот возраст самый "оптимальный и эффективный", чтобы граждане могли продуктивно воевать с учетом их физических и психологических качеств, отмечал нардеп от Слуги народа.

В то же время он акцентировал, что пока не планируется снижение призывного возраста – и у всех властных институтов одинаковая позиция по этому поводу.

Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.

Еще до соответствующего закона появилась информация о директиве командования Сухопутных войск, которая запрещает мобилизацию ограниченно подходящих лиц в возрасте 18-25 лет, подтвердили два собеседника LIGA.net в Верховной Раде. Также эта директива ограничила призыв мужчин в возрасте 50+. Теперь их можно мобилизовать исключительно по отдельному распоряжению Генштаба.