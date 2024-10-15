В США давят на Зеленского по снижению возраста призыва – советник Ермака
Политики из демократической и республиканской партий США "давят" на президента Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, глава государства "не продавился". Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
"Американские политики из обеих партий оказывают давление на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет", – написал советник.
По его словам, американцы намекают, что только западного оружия недостаточно – и нужна мобилизация с 18 лет.
Лещенко утверждает, что Зеленский "не продавился" и продолжает убеждать демократов и республиканцев давать оружие Украине без изменения возраста призыва.
Ранее, в августе, член оборонного комитета Федор Вениславский подтверждал, что вопрос о снижении возраста мобилизации периодически поднимают партнеры Украины и оказывающие помощь.
По их мнению, именно этот возраст самый "оптимальный и эффективный", чтобы граждане могли продуктивно воевать с учетом их физических и психологических качеств, отмечал нардеп от Слуги народа.
В то же время он акцентировал, что пока не планируется снижение призывного возраста – и у всех властных институтов одинаковая позиция по этому поводу.
- Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
- Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.
- Еще до соответствующего закона появилась информация о директиве командования Сухопутных войск, которая запрещает мобилизацию ограниченно подходящих лиц в возрасте 18-25 лет, подтвердили два собеседника LIGA.net в Верховной Раде. Также эта директива ограничила призыв мужчин в возрасте 50+. Теперь их можно мобилизовать исключительно по отдельному распоряжению Генштаба.