В США давят на Зеленского по снижению возраста призыва – советник Ермака
Иллюстративное фото: Depositphotos

Политики из демократической и республиканской партий США "давят" на президента Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, глава государства "не продавился". Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

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"Американские политики из обеих партий оказывают давление на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет", – написал советник.

По его словам, американцы намекают, что только западного оружия недостаточно – и нужна мобилизация с 18 лет.

Лещенко утверждает, что Зеленский "не продавился" и продолжает убеждать демократов и республиканцев давать оружие Украине без изменения возраста призыва.

Ранее, в августе, член оборонного комитета Федор Вениславский подтверждал, что вопрос о снижении возраста мобилизации периодически поднимают партнеры Украины и оказывающие помощь.

По их мнению, именно этот возраст самый "оптимальный и эффективный", чтобы граждане могли продуктивно воевать с учетом их физических и психологических качеств, отмечал нардеп от Слуги народа.

В то же время он акцентировал, что пока не планируется снижение призывного возраста – и у всех властных институтов одинаковая позиция по этому поводу.

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