В рекрутинговых центрах ВСУ больше заявок на водителей, штабных работников и дроноводов

Из всех обращений 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны

Иллюстративное фото: Depositphotos

В рекрутинговых центрах армии больше всего заявок на должности водителей, штабных работников и операторов беспилотников, сообщило Министерство обороны.

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По данным ведомства:

→ 20 954 граждан обратились в центры по состоянию на 13 октября;

→ из всех обращений 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны (примерно численность бригады);

→ за последнюю неделю обратились 804 человека.

Центры рекрутинга позволяют присоединиться не только к ВСУ, но и другим структурам – Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины.

Всего в Украине сейчас функционируют 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе – адреса центров и детали можно посмотреть здесь.

Минобороны отметило, что в этих центрах не раздают повестки, а консультации проводят конфиденциально.

Инфографика: Минобороны