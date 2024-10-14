В рекрутинговых центрах ВСУ больше заявок на водителей, штабных работников и дроноводов
В рекрутинговых центрах армии больше всего заявок на должности водителей, штабных работников и операторов беспилотников, сообщило Министерство обороны.
По данным ведомства:
→ 20 954 граждан обратились в центры по состоянию на 13 октября;
→ из всех обращений 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны (примерно численность бригады);
→ за последнюю неделю обратились 804 человека.
Центры рекрутинга позволяют присоединиться не только к ВСУ, но и другим структурам – Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины.
Всего в Украине сейчас функционируют 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе – адреса центров и детали можно посмотреть здесь.
Минобороны отметило, что в этих центрах не раздают повестки, а консультации проводят конфиденциально.
- В сентябре Минобороны анонсировало, что сервис рекрутинга в мобильном приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" станет доступен в октябре.
- В Минобороны заявляли, что в среднем ежемесячно в Украине в армию рекрутируют более 6000 человек.