Минобороны: Ежемесячно по стране в армию рекрутируется около 6500 добровольцев

В регионах Украины действуют около 40 центров рекрутинга в армию

Открытие центра в Черкассах (Фото: Минобороны)

В среднем ежемесячно по Украине в армию рекрутируется более 6000 человек. Об этом во время открытия рекрутингового центра в Черкассах сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

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"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6500 добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и центр предоставляет возможность встать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии. ", — подчеркнул Бежевец.

Новый центр рекрутинга в Черкассах стал 38-м в Украине и вторым в области. Получить всю необходимую информацию и рекрутироваться можно в помещении Черкасского городского совета по адресу: ул. Байды Вишневецкого, 36.

Рекрутироваться можно в Вооруженные Силы Украины, Национальную гвардию Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие структуры.

На сегодняшний день уже более 17 000 граждан по всей Украине обратились в сеть центров, которую создало Минобороны в сотрудничестве с региональными органами государственной власти и местного самоуправления.

В июне Минобороны сообщило: в рекрутинговые центры уже обратились более 7000 украинцев, и для 40% из них ищут вакансии в украинской армии.

В том же месяце стартовала рекрутинговая кампания в подразделения Главного управления разведки "Став плюс".

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