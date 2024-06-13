Стартовал рекрутинг в ГУР: какие требования к кандидатам и что предлагают

13 июня в Киеве стартовала публичная рекрутинговая кампания в состав подразделений ГУР. Что о ней известно

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

В Украине стартовала рекрутинговая кампания в подразделения Главного управления разведки Министерства обороны "Поставь плюс". О начале рекрутинга объявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает корреспондент LIGA.net.

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Кандидаты с необходимым перечнем знаний, навыков и опыта имеют реальную возможность стать сотрудником ГУР, подчеркнул Юсов.

Представители спецслужбы выделили ряд стандартов, которым должен соответствовать потенциальный кандидат на прохождение службы в украинской разведке.

По словам представителей ведомства, если речь идет о подразделениях активного действия, среди приоритетов есть: хорошая физическая форма, выносливость, умение ориентироваться в стрессовых ситуациях, а возраст может составлять от 18 до 40 лет.

Представитель одного из подразделений активных действий разведки объяснил, что со своей стороны ведомство предлагает рекрутам постоянное развитие, службу на условиях мобилизации или по контракту, обучение, подготовку по собственным стандартам, а также – обеспечение лучшей амуницией и современными образцами вооружения.

Также обещают качественное медицинское обслуживание и денежное обеспечение от 70 000 гривень.

В разведке отметили – также ищут технических специалистов, чьи знания помогут еще эффективнее уничтожать врага.

"Мы очень заинтересованы в специалистах технических отраслей. А также в операторах беспилотников различного типа – как таких, которые уже есть на вооружении, так и новейших образцов", – заявил представитель соответствующего подразделения.

Потенциальный кандидат должен заполнить анкету, которую можно найти на официальном сайте ГУР в разделе "Карьера" и в разделе "военные вакансии" на рекрутинговой платформе Lobby-X.

В мае уполномоченный Минобороны по рекрутингу Бежевец рассказал, что наблюдается увеличение количества обращений в рекрутинговые центры.

11 июня Минобороны запустило сайт по поиску вакансий в ВСУ – там предлагается ряд должностей.

12 июня Бежевец рассказал, что в рекрутинговые центры уже обратились более 7000 украинцев, и для до 40% из них ищут вакансии в украинской армии.

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