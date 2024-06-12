Соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1:3 – Минобороны

Заместитель главы Минобороны Калмыкова считает, что такой результат говорит о том, что у Украины остается потенциал защищать страну

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах Вооруженных Сил Украины по состоянию на май 2024 составляет 1:3. Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова на конференции в Киеве.

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По ее словам, сейчас важна стратегия, которую используют для назначения военнослужащих на должности в соответствии с их профессиональностью и компетенцией.

На этом фоне в Силах обороны создают новую систему кадровой политики и развивают сеть рекрутинговых центров – их уже 22, а на этой неделе планируется открытие еще трех, сообщила Калмыкова.

Как утверждает заместитель главы Минобороны, "результаты поражают". Так, по состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые вступили в ряды ВСУ составляет 1:3.

"Это свидетельствует о том, что у нас остается потенциал защищать Украину", – считает чиновник.

10 июня в Верховной Раде заявили, что в течение мая в Украине удалось мобилизовать больше людей, чем за последние несколько месяцев.

11 июня Зеленский сказал, что "совершенно трезво" смотрит на усиление мобилизации в государстве, поскольку Украину "нужно отстоять".

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