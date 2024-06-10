Нардеп Костенко: В мае в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние месяцы

Среди факторов, которые повлияли на это, Роман Костенко назвал вступление в силу нового закона

Роман Костенко (Фото: Facebook)

В мае этого года в Украине удалось мобилизовать больше людей, чем за последние несколько месяцев. Об этом Украинской правде сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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По словам народного депутата, май 2024 был самым продуктивным в плане мобилизации с начала 2023 года. Костенко отметил, что среди факторов, повлиявших на усиление мобилизации, — вступление в силу нового закона, а также сознание граждан.

"Я также думаю, что многие люди, которые хотели мобилизоваться в период, когда закон нарабатывался, ждали, какие будут условия, а в мае вступили в армию", — подчеркнул он.

Также Костенко сказал, что действие нового закона о мобилизации можно будет увидеть непосредственно в армии уже через несколько месяцев.

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Начиная с этого дня и до 16 июля все военнообязанные граждане страны должны обновить свои учетные данные.

31 мая Зеленский заявил, что мобилизация в Украине увеличилась после принятия Верховной Радой нового закона.

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