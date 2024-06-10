Нардеп Костенко: У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Протягом травня цього року в Україні вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців. Про це Українській правді повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко.

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За словами народного депутата, травень 2024 року був найпродуктивнішим у плані мобілізації від початку 2023 року. Костенко зазначив, що серед факторів, які вплинули на посилення мобілізації, – набрання чинності нового закону, а також свідомість громадян.

"Я також думаю, що багато людей, які хотіли мобілізуватися в період, коли закон напрацьовувався, чекали, які будуть умови, а у травні вступили до війська", – наголосив він.

Також Костенко сказав, що дію нового закону про мобілізацію можна буде побачити безпосередньо в армії вже через кілька місяців.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Починаючи з цього дня і до 16 липня усі військовозобов'язані громадяни країни повинні оновити свої облікові дані.

31 травня Зеленський заявив, що мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення Верховною Радою нового закону.

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