Співвідношення добровольців та мобілізованих у ЗСУ становить 1:3 – Міноборони
Співвідношення добровольців та мобілізованих у лавах Збройних Сил України станом на травень 2024 року становить 1:3. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час конференції у Києві.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
За її словами, зараз є важливою стратегія, яку використовують для призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.
На цьому тлі у Силах оборони створюють нову систему кадрової політики та розвивають мережу рекрутингових центрів – їх уже 22, а цього тижня планується відкриття ще трьох, повідомила Калмикова.
Як стверджує заступниця голови Міноборони, "результати вражають". Так, станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав ЗСУ становить 1:3.
"Це свідчить про те, що в нас залишається потенціал захищати Україну", – вважає посадовиця.
- 10 червня у Верховній Раді заявили, що протягом травня в Україні вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців.
- 11 червня Зеленський сказав, що "абсолютно тверезо" дивиться на посилення мобілізації в державі, оскільки Україну "треба відстояти".
Читайте також: Глава оборонного комітету Ради: Закон про мобілізацію "зайшов до кожного в хату"