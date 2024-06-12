Співвідношення добровольців та мобілізованих у ЗСУ становить 1:3 – Міноборони

Заступниця глави Міноборони Калмикова вважає, що такий результат свідчить про те, що в Україні залишається потенціал захищати державу

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

Співвідношення добровольців та мобілізованих у лавах Збройних Сил України станом на травень 2024 року становить 1:3. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час конференції у Києві.

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За її словами, зараз є важливою стратегія, яку використовують для призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

На цьому тлі у Силах оборони створюють нову систему кадрової політики та розвивають мережу рекрутингових центрів – їх уже 22, а цього тижня планується відкриття ще трьох, повідомила Калмикова.

Як стверджує заступниця голови Міноборони, "результати вражають". Так, станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав ЗСУ становить 1:3.

"Це свідчить про те, що в нас залишається потенціал захищати Україну", – вважає посадовиця.

10 червня у Верховній Раді заявили, що протягом травня в Україні вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців.

11 червня Зеленський сказав, що "абсолютно тверезо" дивиться на посилення мобілізації в державі, оскільки Україну "треба відстояти".

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