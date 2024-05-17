Украинцы стали больше обращаться в рекрутинговые центры – Минобороны

С 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации – в Минобороны предполагают, что именно на фоне этого стало больше обращений в центры рекрутинга

Центр рекрутинга в Сумах (Фото - Минобороны)

В последнее время наблюдается увеличение количества обращений в рекрутинговые центры – не исключено, что это происходит на фоне вступления в силу с 18 мая нового закона о мобилизации. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

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Комментируя открытие 21-го центра рекрутинга украинской армии в Сумской области, он отметил, что сеть активно разрастается и сейчас наблюдается увеличение потока людей, обращающихся в центры.

По его словам, за последнюю неделю было более 1000 обращений, а всего – уже свыше 5000.

"Соответственно, динамика нарастает, она увеличивается каждый день, и мы допускаем, что это не в последнюю очередь и из-за изменений в действующем законодательстве", – сказал Бежевец.

С 18 мая все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами – через ТЦК, ЦНАПы или электронный кабинет.

С этого же дня также заработает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, где можно будет обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

С 18 мая ТЦК будет иметь право на проверку военно-учетных документов военнообязанных, а районные военкоматы смогут проверять основания для предоставления отсрочки.

Справка об отсутствии или наличии судимости не нужна для взятия на воинский учет – это фейк, распространенный в соцсетях.

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