В МВД опровергли, что для обновления данных в ТЦК якобы нужна выдержка о несудимости
Военный билет (Фото: АрмияИнформ)
Справка об отсутствии или наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что из-за распространения неточной информации в соцсетях относительно необходимых документов для взятия на военный учет, сервисы МВД перегружены запросами от граждан.
В результате время обработки заявок увеличивается.
В министерстве призвали относиться с пониманием к возможным задержкам в выдаче соответствующих справок, подчеркнув, что важно использовать информацию только из официальных источников.

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