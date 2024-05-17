В МВД опровергли, что для обновления данных в ТЦК якобы нужна выдержка о несудимости
Справка об отсутствии или наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
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В ведомстве отметили, что из-за распространения неточной информации в соцсетях относительно необходимых документов для взятия на военный учет, сервисы МВД перегружены запросами от граждан.
В результате время обработки заявок увеличивается.
В министерстве призвали относиться с пониманием к возможным задержкам в выдаче соответствующих справок, подчеркнув, что важно использовать информацию только из официальных источников.
- С 18 мая все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.
- С этого же дня также заработает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, где можно будет обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".
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