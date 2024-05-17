У МВС спростували, що для оновлення даних у ТЦК нібито треба витяг про несудимість
Довідка про відсутність або наявність судимості не потрібна для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
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У відомстві зазначили, що через поширення неточної інформації у соцмережах щодо потрібних документів для взяття на військовий облік, сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян.
Внаслідок цього час обробки заявок збільшується.
У міністерстві закликали ставитися із розумінням до можливих затримок у виданні відповідних довідок, наголосивши, що важливо використовувати інформацію лише з офіційних джерел.
- З 18 травня усі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАПи або електронний кабінет.
- З цього ж дня також запрацює мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, де можна буде оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".
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