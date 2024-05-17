У МВС спростували, що для оновлення даних у ТЦК нібито треба витяг про несудимість

Довідка про відсутність або наявність судимості не потрібна для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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У відомстві зазначили, що через поширення неточної інформації у соцмережах щодо потрібних документів для взяття на військовий облік, сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян.

Внаслідок цього час обробки заявок збільшується.