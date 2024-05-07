Представитель Минобороны назвал должности в армии, на которые в первую очередь нужны люди

Алексей Бежевец отметил, что в армии большое количество вакансий, связанных с логистикой, ремонтом и обслуживанием

Фото: Министерство обороны

Потребность в новых военнослужащих разных специальностей имеют, в первую очередь, части, непосредственно участвующие в сдерживании агрессора. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, речь идет о таких должностях, как водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы беспилотников и медики.

"Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое медицинское образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает медицинскую помощь", – отметил Бежевец.

Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, есть вакансии на штабные должности.

В целом, как отметил Бежевец, в центрах рекрутинга более 2000 вакансий. Еще 10 000 различных вакансий размещены онлайн непосредственно военными частями.

"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеком то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать разные конкретные вакансии, максимально близкие по специальности, по опыту, по видению человека", — подчеркнул уполномоченный Минобороны по рекрутингу.

Первый в Украине рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг (ул. Костя Левицкого, 67).

19 марта в Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в украинскую армию.

20 марта в Днепре открылся первый в области и один из крупнейших в стране центров рекрутинга ВСУ.

22 марта состоялось открытие центра рекрутинга в Полтаве.

28 марта Бежевец сообщил, что некоторые люди, обращавшиеся в центры рекрутинга, уже служат.

Читайте также: Мобилизация будет основным способом комплектации армии, рекрутинг не решит проблемы — ТЦК