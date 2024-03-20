В Днепре открылся один из крупнейших рекрутинговых центров в Украине – фото
В Днепре открылся первый в области и один из крупнейших в стране центров рекрутинга ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
"Нам очень приятно, что Днепр одним из первых приобщается к большому проекту Минобороны. Для нас это свидетельствует об увеличении возможностей и расширении ВСУ", – сказал во время открытия заместитель председателя Днепропетровской ОВА Иван Начовный.
Здесь каждый желающий сможет получить информацию о возможности применения своих профессиональных навыков в силах обороны Украины. В Минобороны отметили, что уже доступны сотни вакансий воинских частей ОК "Восход", Нацгвардии и Территориальной обороны.
Представитель Генштаба Алексей Панов отметил, что разработанные Генштабом и Минобороны правила будут обеспечивать попадание кандидата в избранную им часть на соответствующую должность по контракту.
Центр готов принимать граждан по адресу: проспект Слобожанский, 8, Левобережный ЦНАП.
В пресс-службе Министерства добавили, что в стране запланировано открытие 27 центров рекрутинга ВСУ до конца первого полугодия этого года.
- 10 февраля начал работу рекрутинговый центр в Киеве.
- 12 февраля во Львове открылся в Украине рекрутинговый центр.
- 19 марта центр рекрутинга украинской армии открылся и в Запорожской области.
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