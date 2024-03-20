У Дніпрі відкрився один з найбільших рекрутингових центрів в Україні – фото
Центр рекрутингу в Дніпрі (Фото: Міноборони)

У Дніпрі відкрився перший в області та один з найбільших в країні центрів рекрутингу ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. 

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"Нам дуже приємно, що Дніпро одним з перших долучається до великого проєкту Міноборони. Для нас це свідчить про збільшення можливостей і розширення ЗСУ", – сказав під час відкриття заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Тут кожен охочий зможе отримати інформацію щодо можливості застосування своїх професійних навичок в Силах оборони України. В Міноборони зазначили, що вже доступні сотні вакансій військових частин ОК "Схід", Нацгвардії та Територіальної оборони.

У Дніпрі відкрився один з найбільших рекрутингових центрів в Україні – фото
Центр рекрутингу в Дніпрі (Фото: Міноборони)
У Дніпрі відкрився один з найбільших рекрутингових центрів в Україні – фото
Центр рекрутингу в Дніпрі (Фото: Міноборони)

Представник Генштабу Олексій Панов зазначив, що розроблені Генштабом та Міноборони правила забезпечуватимуть потрапляння кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду за контрактом. 

Центр готовий приймати громадян за адресою: проспект Слобожанський 8, Лівобережний ЦНАП.

В пресслужбі Міністерства додали, що в країні заплановано відкриття 27 центрів рекрутингу ЗСУ до кінця першого півріччя цього року. 

  • 10 лютого розпочав роботу рекрутинговий центр в Києві.
  • 12 лютого у Львові відкрився в Україні рекрутинговий центр. 
  • 19 березня центр рекрутингу української армії відкрився й в Запоріжжі. 

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