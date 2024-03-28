Представитель Минобороны: Некоторые люди, обратившиеся в центры рекрутинга, уже служат

Алексей Бежевец (Фото: Армия Inform)

Некоторые люди, пришедшие в рекрутинговые центры, открытые в разных городах Украины, уже служат на выбранных ими должностях в воинских частях. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

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По его словам, за все время существования рекрутинговых центров (первый из них открылся во Львове 12 февраля, – Ред.), к ним обратилось более 450 человек.

"Из них 168 человек уже находятся на разных этапах оформления: они оставили свои анкеты, общаются с воинскими частями. Уже есть примеры, когда люди находятся в учебных центрах, а есть уже лица, которые служат на должностях в избранных частях", – рассказал Бежевец.

Он отметил, что около 20% из обратившихся в рекрутинговые центры – это женщины.

Первый в Украине рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг (ул. Костя Левицкого, 67).

19 марта в Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в украинскую армию.

20 марта в Днепре открылся первый в области и один из крупнейших в стране центров рекрутинга ВСУ.

22 марта состоялось открытие центра рекрутинга в Полтаве.

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