Рекрутинг в ВСУ. В Минобороны сообщили, сколько людей обратилось и какие вакансии выбирают

Замминистра обороны заявила, что украинцы хотят служить не только в тыловых подразделениях

Наталья Калмыкова (Фото: Министерство обороны)

Рекрутинговые платформы получили около 130 000 отзывов на военные вакансии. При этом украинцы интересуются не только тыловыми, но и боевыми специальностями. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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По ее словам, Минобороны продолжает сотрудничество с сайтами поиска работы.

"ВСУ на сегодняшний день является крупнейшим работодателем в Украине. По состоянию на 25 марта размещено более 10 000 вакансий и получено на них более 130 000 отзывов", – сказала Калмыкова.

Замминистра отметила, что есть вакансии, на которые откликнулись более 50 человек.

"Удивительно часто есть такие упреки, что идут на, условно, тыловые [должности], но это не так. Люди подаются и на должности пулеметчиков, и на должности стрелков, штурмовиков. На самом деле должность штурмовика такова, что если человек имеет предварительную подготовку и готов приобщаться к подразделению, которое знаменито своими боевыми достижениями, так это хорошая история", – сказала Калмыкова.

На вопрос ведущей по работе первых четырех центров рекрутинга в Вооруженные Силы Украины Калмыкова ответила, что в Минобороны удовлетворены сотрудничеством. По ее словам, около 350 человек обратились в центры, и более 100 из них проходят разные этапы оформления.

"Это хороший показатель, что люди хотят защищать страну и готовы это делать", – отметила замминистра.

Также Калмыкова рассказала, что в течение шести месяцев этого года планируется открыть 27 центров рекрутинга в украинскую армию.

Первый в Украине рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг (ул. Костя Левицкого, 67).

19 марта в Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в украинскую армию.

20 марта в Днепре открылся первый в области и один из крупнейших в стране центров рекрутинга ВСУ.

22 марта состоялось открытие центра рекрутинга в Полтаве.

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